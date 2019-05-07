Главный синоптик прогнозирует тепло на День Победы

В Петербурге будет дождливо, но тепло. Фото: Pixabay

В Петербурге будет дождливо, но тепло. Фото: Pixabay

Как сообщает главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, в Северную столицу придет антициклон.

Вместе с тем в Санкт-Петербург вернется теплая погода и солнечные дни, передает издание «Санкт-Петербургские ведомости».

Уже в середине текущей недели, примерно 9 мая, температура на улице будет достигать 17 градусов тепла. А уже к концу недели погода станет почти летняя, температура воздуха может подняться до 22 градусов выше нуля.

Однако у потепления будут и негативные моменты. Речь идет о проливных дождях, которые однако будут весьма кратковременными.

В Ленинградскую область также придет потепление, но в течение всего этого времени на территории области будут идти ливни и грозы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на площади Победы высадили георгиевскую ленту из цветов.