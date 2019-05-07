На площади Победы высадили георгиевскую ленту из цветов

Цветы высажены в виде георгиевской ленты. Фото: gov.spb.ru
Цветы высажены в виде георгиевской ленты. Фото: gov.spb.ru

Садовники Санкт-Петербурга приводят цветники на площади Победы в праздничный вид.

Из цветов ярко-оранжевого и темного тагетеса, другое название — бархатцы, высаживают георгиевскую ленту в преддверии Дня Победы.

Цветники, которые расположены с двух сторон площади Победы, занимают площадь почти в 550 квадратных метров. На них будут посажены 33 тысячи цветков двух цветов, сообщили Gazeta.SPb в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

В прошлом году ко Дню Победы садовники также высаживали цвет в виде георгиевской ленты. Они радовали прохожих вплоть до осенних дней.

Традиционно в текущее время года высаживается виола, другое название — анютины глазки. Данное растение хороши выдерживает возвратное ночное похолодание, которое характерно для климата Петербурга. На сегодняшний день в городе высажено порядка 500 тысяч закаленных цветов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ЗВО рассказали о генеральной репетиции парада на Дворцовой.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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На площади Победы высадили георгиевскую ленту из цветов
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