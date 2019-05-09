Во Вьетнаме в День Победы почтили память павших бойцов

К мемориалу возложили венки как дань памяти. Фото: pixabay.com

К мемориалу возложили венки как дань памяти. Фото: pixabay.com

Генконсул РФ заявил, что мемориал стал символом “нерушимой дружбы” двух стран.

В провинции Кханьхоа Вьетнама возложили венки к памятнику военным и гражданским России, СССР и Вьетнама, погибшим за мир в регионе, сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Хошимине.

Генконсул РФ Алексей Попов заявил, что мемориал символизирует вечную дружбу РФ и Вьетнама — и напоминает обеим странам о понесенных потерях.

Комплекс расположен на месте военной базы Камрань, которую СССР (РФ) и Вьетнам начали использовать вместе после окончания войны Вьетнама и Китая в 1978-ом. На памятных плитах нанесены имена 44 военнослужащих из СССР и РФ и 176 вьетнамцев, которые погибли в период 1979 по 2002 год.

Сейчас аэродром Камрани, по данным в сети, используют для обслуживания самолетов Ил-78.

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