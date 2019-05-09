Петербуржцы собираются у Казанского, чтобы спеть песни военных лет в «Народном хоре Победы»

Выступление «Народного хора Победы» будет проходить на площади перед Казанским собором в Санкт-Петербурге и начнется в полдень.

Однако несмотря на время официального старта, горожане уже собираются на площади и поют песни военных времен.

Выступления хора пройдет в честь празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На указанном месте собрались сотни человек, среди которых есть и иногородние граждане.

На мероприятии любой желающий сможет исполнить произведения времен войны. Как подчеркивает организатор концерта, целью патриотической акции является стремление сформировать общий и единый «Народный хор Победы».

Музыкальная акция уже стала традицией. Ежегодно 9 мая тысячи человек приходят в назначенное время на площадь к Казанскому собору для того, чтобы почтить память защитников нашей Родины. И делают это участники акции с помощью песен военных времен.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Дворцовой площади Петербурга начался парад ко Дню Победы.