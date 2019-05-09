Ленобласть ищет санитарную авиацию и пилотов

На вертолеты и экипаж с оборудованием потратят почти 150 млн. Фото: pixabay.com

На вертолеты и экипаж с оборудованием потратят почти 150 млн. Фото: pixabay.com

Пилоты вертолетов должны налетать почти 800 летных часов.

В Ленинградской области хотят потратить почти 150 млн рублей на санитарную авиацию — аукцион на контракт с властями региона разместили на портале госзакупок 8 мая.

Компания, которая одержит верх в конкурсе, займется воздушными перевозками персонала и пациентов от и до больниц, травмпунктов и прочих медучреждений.

Сейчас в условиях, которые Ленобласть предъявляет подрядчику, значатся два вертолета. Пилоты должны налетать каждый меньше 797,9 летных часов. Кроме них в каждом из вертолетов должны быть места для четырех человек и лежачее место для больного. Есть четкие требования и по оборудованию: нужен аппарат для вентиляции легких, дефибриллятор и другие инструменты.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на обновление больницы Марии Магдалины в Санкт-Петербурга затратят около 1 миллиарда рублей.