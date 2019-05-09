Станция метро «Маяковская» закрыта

Станция
Станция "Маяковская". Фото: Рixabay

Сегодня, 9 мая, общественный транспорт работает с ограничениями. Сейчас закрыта станция петербургского метрополитена «Маяковская».

Ограничения движения городского общественного транспорта связаны с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас на Невском проспекте проходит масштабное шествие «Бессмертный полк». Главная улица Санкт-Петербурга останется пешеходной вплоть до 18 часов вечера.

Поезда зеленой линии проезжают мимо станции «Маяковская», не останавливаясь. Кроме того, переход на станцию «Площадь Восстания» также временно закрыт.

А также сейчас закрыто выход на станцию метро «Площадь Восстания-2».

Отметим, что все станции, которые закрыты на вход, продолжают работать исключительно на выход.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что закончились ограничения входа на станцию метро «Адмиралтейская».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУП "Петербургский метрополитен" день победы ограничение движения
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