Станция метро «Маяковская» закрыта

Сегодня, 9 мая, общественный транспорт работает с ограничениями. Сейчас закрыта станция петербургского метрополитена «Маяковская».

Ограничения движения городского общественного транспорта связаны с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас на Невском проспекте проходит масштабное шествие «Бессмертный полк». Главная улица Санкт-Петербурга останется пешеходной вплоть до 18 часов вечера.

Поезда зеленой линии проезжают мимо станции «Маяковская», не останавливаясь. Кроме того, переход на станцию «Площадь Восстания» также временно закрыт.

А также сейчас закрыто выход на станцию метро «Площадь Восстания-2».

Отметим, что все станции, которые закрыты на вход, продолжают работать исключительно на выход.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что закончились ограничения входа на станцию метро «Адмиралтейская».