Закончились ограничения входа на станцию метро «Адмиралтейская»

Сегодня, 9 мая, станция петербургского метрополитена «Адмиралтейская» с 12:08 работает без ограничений.

Станция имела ограничения на вход менее часа, сообщили Gazeta.SPb в ГУП «Петербургский метрополитен».

Однако и другие станции сегодня работают с небольшими изменениями. Например, станция метрополитена «Маяковская» со стороны Невского проспекта закрыта на вход и выход. Однако попасть на неё и выйти можно со стороны улицы Марата.

Кроме того, санкция метро «Невский проспект» также имеет изменения в работе. Сегодня с 9 часов утра станция «Невский проспект-2» действует только на выход, а «Невский проспект-1» открыта как на вход, так и на выход.

Просим вас обратить внимание на ограничения в работе общественного транспорта, связанные с празднованием Дня Победы, и планировать свой маршрут заранее.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня Невский проспект будет пешеходным до 18:00.