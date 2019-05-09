Закончились ограничения входа на станцию метро «Адмиралтейская»

Сотрудники метрополитена просят выбирать другой маршрут следования. Фото: https://ru.wikipedia.org
Сотрудники метрополитена просят выбирать другой маршрут следования. Фото: https://ru.wikipedia.org

Сегодня, 9 мая, станция петербургского метрополитена «Адмиралтейская» с 12:08 работает без ограничений.

Станция имела ограничения на вход менее часа, сообщили Gazeta.SPb в ГУП «Петербургский метрополитен».

Однако и другие станции сегодня работают с небольшими изменениями. Например, станция метрополитена «Маяковская» со стороны Невского проспекта закрыта на вход и выход. Однако попасть на неё и выйти можно со стороны улицы Марата.

Кроме того, санкция метро «Невский проспект» также имеет изменения в работе. Сегодня с 9 часов утра станция «Невский проспект-2» действует только на выход, а «Невский проспект-1» открыта как на вход, так и на выход.

Просим вас обратить внимание на ограничения в работе общественного транспорта, связанные с празднованием Дня Победы, и планировать свой маршрут заранее.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня Невский проспект будет пешеходным до 18:00.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУП «Петербургский метрополитен» метро ограничение движения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский «Зенит» поздравил россиян с Днем Победы
По Невскому проспекту поехали ветераны в ретро-автомобилях
Ко дню Победы раскрыли рецепт блокадного хлеба в Ленинграде
В Петербурге пройдет фестиваль, посвященный Бродскому
Водитель машины бизнесмена в ярости сломал камеру сотрудника ГИБДД
На КАД Петербурга на 3 дня закроют одну полосу
Обувная компания Ralf Ringer ищет пропавшую автостопщицу
В ЗВО рассказали о вечернем салюте в Петербурге 9 мая