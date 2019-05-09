Невский проспект будет пешеходным до 18:00

Невский будет перекрыт до 18:00. Фото: Georg11 / pixabay
Невский будет перекрыт до 18:00. Фото: Georg11 / pixabay

Главная улица Санкт-Петербурга — Невский проспект — будет закрыта для движения транспорта в честь Дня Победы до 18:00 часов вечера.

Сегодня, 9 мая, весь Невский проспект будет перекрыт для движения автомобилей и общественного транспорта. Движение транспортных средств закрыли за два часа до начала военного парада. Кроме того, наземные и подземные переходы ограничены рядом с Гостиным двором и всех улиц, которые прилегают к Дворцовой площади.

Проезд транспорта закрыт от площади Александра Невского до Дворцовой. Также перекрыто движение на Литейном проспекте от улицы Жуковского до площади Восстания. Ещё закрылся участок набережной реки Мойки от Гороховой улицы до Певческого моста и участок Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Невского проспекта.

В связи с празднованием Дня Победы станции метрополитена также немного изменят график работы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга закончился.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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