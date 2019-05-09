Певец Василий Герелло поздравил жителей Петербурга с праздником

Сегодня, 9 мая, на Исаакиевской площади проходит концерт, приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Концерт «Голос Победы в сердцах поколений» посвящен ветеранам, жителям блокадного Ленинграда. Также на мероприятии присутствуют жители Санкт-Петербурга и гости города на Неве. Концерт проходит на Исаакиевской площади.

Перед зрителями выступал народный артист России Василий Герелло. Со сцены он исполнил легендарные песни военных времен, а также поздравил всех присутствующих с праздником великой Победы.

На концерт пришел и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Он потанцевал с ветеранами и поздравил зрителей и всех жителей города с праздником.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов вместе в ветеранами посмотрел парад Победы на Дворцовой.