КРТИ опубликовал размеры зарплат чиновников, отвечающих за городские дороги и парковки

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга опубликовал данные о зарплатах руководства и бухгалтеров подведомственных госучреждений.

Из обнародованных данных следует, что самая высокая средняя заработная плата назначена главному бухгалтеру «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга». Она заработала чуть более 282 тысяч рублей.

На втором месте условного рейтинга разместился бывший первый заместитель главы того же учреждения . Он получил на 296 рублей меньше главбуха.

Бывший директор «Мостотреста» Александр Бурносов получил немного более 235 тысяч рублей. Он покинул пост в апреле 2019 года.

Средняя зарплата генерального директора «Центра транспортного планирования» составила порядка 231 тысячи рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что контрольно-счётная палата проверяет ЦПКиО имени Кирова.