По каналу Грибоедова плывет гроб

Гроб начинен гранатами. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
Гроб начинен гранатами. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

«Жуткое послание» вызвало смешанные чувства у петербуржцев.

О странном инциденте сообщили очевидцы, которые поделились видеозаписью сегодня, 10 мая, в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно, как гроб, качаясь на волнах, плывет по каналу Грибоедова. Известно, что его уже достали из воды. Внутри обнаружили огромное количество гранатов – пользователи социальной сети отметили, что они стоят довольно дорого и странно вот так переводить сочные плоды.

Пока что непонятно, как гроб оказался в канале. Некоторые считают, что это – очередной перформанс местных активистов или художников, но пока не могут понять – что это значит.

«Гранаты — взрыв, гроб — смерть. Что ещё то можно придумать?»,

— считает один из комментаторов.

«Ну замутили флэшмоб, че сразу жути нагонять-то»,

— пишет петербуржец.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что очевидцы рассказали о найденной мине на стрелке Васильевского острова.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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