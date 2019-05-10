Петербуржцев предупреждают о ливнях и грозах

В городе будет тепло, но довольно опасно. Фото: Pixabay

В городе будет тепло, но довольно опасно. Фото: Pixabay

Непогода застанет горожан уже в ночь с 10 на 11 мая.

Синоптики рассказали о том, чего стоит ожидать от погоды в ближайшее время. Так, этой ночью пойдет сильный дождь, который сопроводят порывы ветра. Он будет гулять по Санкт-Петербургу со скоростью до 15 метров в секунду. Помимо прочего на небе засверкают молнии, так что петербуржцам, которые планируют выходить из дома в темное время суток, стоит быть осторожнее, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Такая же погода будет 11 мая днем – ветер, ливни и грозы. Спасатели напоминают, что молния и гроза угрожают жизням человека. Лучше сторониться антенн, линий электропередач, а также высоких деревьев и водоемов. Лучшее решение – остаться дома, закрыв поплотнее окна.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что погода не помешала Козловскому отметить день рождения в Санкт-Петербурге. Актер плавал на яхте, слушая музыку и распивая шампанское.