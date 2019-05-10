У петербургских аквабайкеров появилась собственная ассоциация

Желающие могут присоединиться к ассоциации. Фото: Вконтакте
Желающие могут присоединиться к ассоциации. Фото: Вконтакте

Она станет аналогом байкерских клубов, например, таких как «Ночные волвы».

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Ассоциация для аквабайкеров называется «Аквабайкеры Невы». Уточняется, что теперь для любителей водного вида транспорта будут проходить соревнования.

У «Аквабайкеров Невы» уже есть свой сайт, но пока что он находится на стадии разработки. Руководителями организации числятся четыре человека, среди которых Анастас Панченко – чемпион России по водно-моторному спорту. Через сайт можно отправить форму и стать членом ассоциации. Также у организации есть Instagram, который не опубликовал еще ни одного поста.

Благодаря ассоциации хотят обеспечить безопасность передвижения маломерных судов в реках и каналах Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что в ноябре 2018 года в ЗакСе обсуждался вопрос о том, что сейчас гидроциклы находятся вне правового поля, так как понятие отсутствует в Кодексе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что капитан дальнего плавания придумал государство и продавал его паспорта в Санкт-Петербурге.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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