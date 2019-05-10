В июне в Эрмитаже откроют выставку об искусственном интеллекте

Экспозицию представят в первый день проведения Петербургского международного экономического форума — 6 июня.
В проекте приняли участие 14 художников из 10 стран мира, сообщил Директор Государственного Эрмитажа журналистам, пишет «Мойка78».
Выставка в Эрмитаже расскажет о том, как современные технологии помогают создавать предметы искусства и как влияют на него. География проекта также обширна, в нем приняли участие представители России, Италии, германии, Франции и США.
Отметим, что работы коллективов представляют собой вариации на тему человеческого интеллекта и машинного обучения, а также попытку создания нового геометрического языка, в основе которого арабский язык.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что робота-юриста, который за 20 секунд может подготовить отзыв на иск, покажут в Петербурге.