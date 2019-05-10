В июне в Эрмитаже откроют выставку об искусственном интеллекте

Работы коллективов представляют собой вариации на тему человеческого интеллекта и машинного обучения. Фото: https://vk.com/hermitage_museum

Работы коллективов представляют собой вариации на тему человеческого интеллекта и машинного обучения. Фото: https://vk.com/hermitage_museum

Экспозицию представят в первый день проведения Петербургского международного экономического форума — 6 июня.

В проекте приняли участие 14 художников из 10 стран мира, сообщил Директор Государственного Эрмитажа журналистам, пишет «Мойка78».

Выставка в Эрмитаже расскажет о том, как современные технологии помогают создавать предметы искусства и как влияют на него. География проекта также обширна, в нем приняли участие представители России, Италии, германии, Франции и США.

Отметим, что работы коллективов представляют собой вариации на тему человеческого интеллекта и машинного обучения, а также попытку создания нового геометрического языка, в основе которого арабский язык.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что робота-юриста, который за 20 секунд может подготовить отзыв на иск, покажут в Петербурге.