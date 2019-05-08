Робота-юриста, который за 20 секунд может подготовить отзыв на иск, покажут в Петербурге

Компания разработчик год дорабатывала модель и готова ее представить.

Модель будет представлена на IX Петербургском международном юридическом форуме, который пройдет в Петербурге с 14 по 18 мая. Работа продемонстрируют на сессии “Искусственный интеллект: от баттла с Р. Бевзенко к рабочим лошадкам”, сообщают организаторы.

Как отметили организаторы, доработанная версия робота-юриста способна за две минуты подготовить договор, а за 20 секунд отзыв на иск.

Разработали устройство в компании “Мегафон”, которая в прошлом году впервые в мире провела юридическое соревнование между человеком и роботом LegalApe 2.8.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что робот-мусорщик может спасти экологию.