В ДТП с фурой в Рябово погибли двое (видео)

ДТП произошло днем в Рябово, в сторону поселка Любань. Фото: https://vk.com/spb_today
ДТП произошло днем в Рябово, в сторону поселка Любань. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортная авария произошла сегодня днем. Погибли люди, находящиеся в ВАЗ 2114.

Как сообщает Отдел пропаганды УГИБДД подтверждает, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Рябово, в сторону поселка Любань.

На дороге столкнулись фура и отечественный автомобиль ВАЗ 2114.

В результате столкновения погибли двое людей, находящихся в легковом автомобиле.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге женщина сбила мотоциклиста на «проблемном» месте.

Видео: https://vk.com/spb_today

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп происшествие рябово
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В ДТП с фурой в Рябово погибли двое (видео)
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