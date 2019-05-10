В ДТП с фурой в Рябово погибли двое (видео)

Дорожно-транспортная авария произошла сегодня днем. Погибли люди, находящиеся в ВАЗ 2114.
Как сообщает Отдел пропаганды УГИБДД подтверждает, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Рябово, в сторону поселка Любань.
На дороге столкнулись фура и отечественный автомобиль ВАЗ 2114.
В результате столкновения погибли двое людей, находящихся в легковом автомобиле.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге женщина сбила мотоциклиста на «проблемном» месте.
Видео: https://vk.com/spb_today