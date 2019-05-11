Трамп ввел новые пошлины на товары из Китая, увеличив их на $300 млрд

Новые пошлины на продукцию КНР поручил ввести Президент США Дональд Трамп.
Лицо Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил, что Трамп велел госслужащим США ввести пошлины на товары из Китая и увеличить их еще на $300 миллиардов. Напомним, что до этого в Америке начали действовать новые пошлины на китайский экспорт на сумму $200 млрд.
Отмечается, что президент США отдал приказ начать увеличивать размер тарифов практически на всю оставшуюся продукцию из Китая, её общая стоимость оценивается экспертами в $300 млрд. Интересно, что недавно Дональд Трамп обвинил правительство КНР в «срыве сделки» во время торговых переговоров. Из-за этого он пообещал применить к стране санкции и угрожал последствиями в виде высоких тарифных ставок.
10 мая пошлина на ввоз разнообразных видов китайской продукции — от продуктов питания до произведенных автомобилей — увеличилась в 1,5 раза: с 10% до 25%. Правительство Китая сделало заявление, что просто так этого не оставят и в их торговле вынуждены будут принять ответные меры воздействия. Нарушение переговоров и срыв сделки китайцы отрицают.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что США упрекнули Россию в манипуляции валютой.