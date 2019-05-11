В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте

160 человек буквально повисли в воздухе на горнолыжном курорте в японском регионе Ямагата. Из-за перебоя электроэнергии 160 лыжников вынуждены находиться в кабинах остановившегося подъемника, сообщает агентство «Киодо».

По сообщению компании-владельца, пострадавших нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургский бизнесмен намерен вложить около 5 млрд руб. в горнолыжный курорт «Охта Парк»‏. На территории курорта планируется возвести несколько ледовых арен, построить теннисную академию, аквапарк, спа-зону, бассейны, конференц-зал, социальные объекты, а также новые лыжные и биатлонные трассы.

Кроме того, предполагается благоустроить парковой зоны и создание искусственного озера.