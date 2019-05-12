Врачи сообщили о состоянии пострадавших после взрыва бытового газа под Ростовом

Госпитализация потребовалась двоим жителям дома, расположенного в поселке Чистоозерный Ростовской области.

Взрыв бытового газа произошел ночью 12 мая. В результате чего были разрушены частично пять квартир и две уничтожены полностью. Также известно, что в результате взрыва погибли двое, в том числе и ребенок.

Госпитализация потребовалась мужчине и женщине. Их увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии. Врачи сообщили, что сейчас борются за жизнь женщины. Сейчас она находится в реанимации, пишут “РИА. Новости”.

Также госпитализация потребовалась мужчине. Его состояние оценивают, как средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что под Ростовом в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли двое.