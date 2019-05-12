Дожди и грозы ждут петербуржцев в воскресенье

Но несмотря на непогоду, воздух прогреется в воскресный день до +19 градусов.

В воскресенье, 12 мая, петербуржцев ждут привычные ливни и майские грозы. По информации ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в Петербурге будет облачно, а днем — небольшие прояснения.

Основной заряд непогоды придется на раннее утро. Спасатели накануне предупреждали о сильном ветре. Порывы могут достигать до 17 метров в секунду.

Однако непогода не помещает прогреться воздуху до +19 градусов. Атмосферное давление, сообщают синоптики, днем будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что опрос петербуржцев о качестве весенней уборки подходит к концу.