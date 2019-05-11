Опрос петербуржцев о качестве весенней уборки подходит к концу

Оставить свой голос можно на официальном сайте Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Для того, чтобы вывести независимую оценку качества мероприятий по уборке, которые проводились в рамках городского месячника по благоустройству, было создано онлайн-голосование.

Принять в нем участие может любой желающий житель Санкт-Петербурга. Для этого нужно лишь отметить район, в котором вы проживаете, и выбрать подходящий вариант оценки уборки из пяти предложенных.

Месячник по благоустрйству стартовал 1 апреля. За один месяц в Санкт-Петербурге были вымыты фасады около 5 тысяч домов, покрашено 7,5 тысяч урн, восстановлено 7 тысяч метров водосточных труб и другое. В рамках месячника был устроен традиционный общегородской субботник, в котором приняло участие более 250 тысяч человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге под вечер образовались пробки по 10 км.