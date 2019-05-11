В Петербурге под вечер образовались пробки по 10 км

Петербуржцы возвращаются домой. Фото: Pixabay
Петербуржцы возвращаются домой. Фото: Pixabay

Вероятно из-за надвигающейся плохой погоды, петербуржцы массово возвращаются домой.

По этой причине на въездах в Санкт-Петербург с севера и юга образовались многокилометровые пробки. Самая длинная пробка в северном районе города была зафиксирована на съезда на КАД с Новоприозерского шоссе. Она была длиной в 9 километров.

Ещё длиннее была самая большая пробка в южной части Петербурга на Московском шоссе — 10 километров.

Помимо этого пробки образовались ещё на Выборгском шоссе — пять баллов по направлению в город, на Приморском проспекте — четыре балла в сторону центра, на улице Народной — семь баллов по движению к Московскому проспекту. Данные показатели на три балла превышают привычные для этого времени. На трассе «Кола» машины стояли на протяжению трех километров.

Данные взяты с сервиса «Яндекс.Пробки».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в МЧС предупреждают о дождях, грозе и ветре в Санкт-Петербурге.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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