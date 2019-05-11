В МЧС предупреждают о дождях, грозе и ветре в Петербурге

Порывы ветра в воскресенье достигнут 17 м/с — особенно в прибрежных районах.

Дожди в Санкт-Петербурга продолжат идти и в воскресенье 12 мая — в субботу 11 мая спасатели МЧС выпустили предупреждение для горожан о возможной грозе и сильном ветре.

По данным синоптиков, осадков ждут в ночь с субботы на воскресенье и утром. Скорость порывов ветра достигнет 15-17 м/с — особенно в прибрежных районах Петербурга.

Сейчас в Санкт-Петербурге идет дождь, при этом температура воздуха составляет 15 градусов тепла. Сильного ветра сейчас нет — он составляет около 2 м/с. Ночью температура опустится до 10 градусов тепла. Сейчас синоптики прогнозируют пасмурную погоду в течение всей следующей недели.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге протекает станция метро “Беговая” — после сегодняшних дождей ситуация может усугубиться.