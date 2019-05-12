Жители Камчатки на перевёрнутой лодке шесть дней гребли до берега лопатой

Поиски еще одного мужчины продолжаются. Фото: https://pixabay.com
Поиски еще одного мужчины продолжаются. Фото: https://pixabay.com

Лодка, в которой находились трое мужчине, перевернулась в Тихом океане.

Спасатели обнаружили двоих мужчин на перевёрнутой лодке уже в непосредственной близости с берегом. Мужчин было трое, однако пока удалось спастись только двоим. Поиски третьего продолжаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Мужчины вышли из Петропавловска-Камчатского в сторону Усть-Камчатска. В 150 км от краевого центра их лодка перевернулась. После этого двоим удалось забраться на маломерное судно и шесть дней мужчины дрейфовали в Тихом океане. С помощью лопаты они догребли до берега и вызвали спасателей по телефону.

У пострадавших собой у них был непромокаемый телефон. Спасатели обнаружили мужчин в 50 км от берега.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что врачи сообщили о состоянии пострадавших после взрыва бытового газа под Ростовом.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
камчатка петропавловск-камчатский происшествие
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