Женщину, ходившую по дороге после ДТП, задавил самосвал у деревни Разметелово

Происшествие случилось около 03:00 12 мая на 23 км автодороги “Кола”.

От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. Ранее погибшая попала в дорожно-транспортную аварию и ходила по проезжей части.

Также известно, что за рулем грузового автомобиля МАН находился мужчина 1966 года, а погибшая была 1958 года рождения. Самосвал не увидел пострадавшую в ДТП и наехал на нее.

В результате ДТП гражданка скончалась на месте от полученных травм. Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что иномарка насмерть сбила выбежавшего на трассу “Нарва” лося.