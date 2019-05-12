Петербург назван лучшим городом в России для путешествий с мамой

Петербург. Фото: Рixabay
Петербург. Фото: Рixabay

В международный праздник День матери, аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших туристических направлений для путешествий с мамой.

В перечень лучших российских городов для такого путешествия вошли Санкт-Петербург, Пятигорск и Сочи, а лучшими зарубежными городами для поездок с мамой стали Париж, Прага и Вена.

По результатам опроса, за Париж свои голоса отдали 21% опрошенных, за Прагу — 16%, за Петербург и Вену — по 15%.

12% респондентов проголосовало за Рим, 7% за Пятигорск, 6% за Сочи и 4% голосов получила Ялта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что составлен рейтинг самых зловещих автомобилей в истории. В список вошли Renault Megane, заводившийся сам по себе, советская чёрная «Волга», окруженная массой мистических событий, автомобили Ghost Crash и Ghost Bus, преследовавшие водителей, а также Ford Deluxe принадлежавший знаменитым гангстерам Бонни и Клайду.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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