Петербуржцев ждет жаркая рабочая неделя

После резкого похолодания и двухдневного дождя понедельник в Петербург обещает быть жарким и солнечным. Температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла.

По данным центра «Фобос», в понедельник, 13 мая, температура воздуха в Петербурге составит 21 градус тепла. По прогнозу день будет ясным и безоблачным. Скорость ветра составит 2 м/с. Ночью температура начнет снижаться и опустится до 8 градусов.

Вся последующая неделя порадует петербуржцев и гостей города теплыми днями + 15 +17 градусов. В четверг, 16 мая, прогнозируют кратковременные осадки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что эксперты рассказали, как войти в рабочий ритм после майских праздников. Люди, считает психолог, будут похожи на остановленную на ходу машину, но эффекта прокрастинации можно избежать.