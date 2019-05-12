В Петербурге состоится Большой Велопарад

Велопарад состоится 26 мая. Фото: http://gcup.spb.ru/
Велопарад состоится 26 мая. Фото: http://gcup.spb.ru/

Он пройдет уже в четвертый раз.

Об этом стало известно сегодня, 12 мая. Принять участие в одном из главных велособытий года можно будет уже 26 числа – у любителей двухколесного вида транспорта есть две недели, чтобы подготовиться.

Четвертый Велопарад будет отличаться от тех, что проходили ранее. Дело в том, что маршрут выбирали сами участники. Они решили, что лучше всего начать свой путь у БКЗ «Октябрьский» откуда они отправятся по красивейшим местам Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, Троицкому мосту, Дворцовой набережным и другим. В конечном итоге они доберутся до парка 300-летия Петербурга.

В мероприятии может принять участие любой желающий. Уточняется, что переживать о своей безопасности не стоит – дороги по такому случаю временно перекроют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под колеса автомобиля на скорости влетел велосипедист – в сеть попало видео.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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