Петербургские умельцы сделали из «Бэнтли» танк

"Бэнтли" стал танком. Фото: Скриншот

Их эксперимент в целом оказался успешным.

Видеозапись с тест-драйвом необычного вида транспорта появилась на YouTube еще девятого мая. Автолюбителям стало интересно, что будет, если из шикарного «Бэнтли» попробовать сделать танк. Результатами они остались довольны, правда, необходимо все-таки кое-что подправить. На видео видно, что у «Бэтли» вместо привычных колес – гусеницы. Как авторы канала планируют использовать гибрид – не совсем понятно, зато видео уже набрало почти четыре миллиона просмотров.

«Хоть у одного русского автоблогера нормальный контент!»,

— радуется один из пользователей в комментариях.

«Твой проект взорвал весь интернет и телевидение, вот и вам ботаник»,

— удивляется другой.

Почти все пользователи остались довольны увиденным и ждут, что авторы канала продолжат их удивлять.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пешехода у “Международной” сбили и запихнули в багажник ради социального эксперимента.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бэнтли видео танк
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