Ленинградцев предупреждают о туманном утре понедельника

В регионе будет облачно и дождливо, но тепло. Фото: https://pixabay.com

В регионе будет облачно и дождливо, но тепло. Фото: https://pixabay.com

Первый день рабочей недели выдастся теплым.

Синоптики рассказали, чего стоит ждать от 13 мая. Специалисты уверены, что в ночь с воскресенья на понедельник будет туманно. Он также будет мешать автомобилистам, которые захотят отправиться в путь ранним утром. В некоторых регионах Ленинградской области могут пойти кратковременные дожди.

Зато в светлое время суток, несмотря на облака, будет тепло — воздух прогреется до 20 градусов, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по региону. Ленинградцам лучше взять с собой зонты, чтобы не попасть под ливень.

Ветер, который будет гулять по просторам Ленинградской области, временами разгонится до девяти метров в секунду.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге понедельник тоже выдастся теплым.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дожди и грозы ждут петербуржцев в воскресенье. Все выходные в Санкт-Петербурге было тепло, но дождливо. Как долго будет такая погода – пока не уточняется.