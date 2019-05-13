Начало рабочей недели обещает быть теплым, но облачным

Выходные в Петербурге могут стать солнечными и теплыми. Фото: pixabay.com

Выходные в Петербурге могут стать солнечными и теплыми. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге ждут 17 градусов тепла и слабый ветер.

Рабочая неделя в Санкт-Петербурга начнется с теплого понедельника 13 мая. Температура днем, по данным синоптиков, поднимется до 17 градусов тепла. В Петербурге ждут облачный день с прояснениями.

В понедельник почти не будет ветра — только к вечеру его скорость может вырасти до 3,6 м/с, он будет дуть с северо-востока.

Сейчас синоптики предполагают, что если начало недели может быть облачным, то к концу солнце засветит в чистом небе. Выходные станут ясные с 18 градусами тепла в среднем.

Ясная погода и отсутствие осадков означает сухой асфальт, что позитивно скажется на транспортной ситуации в городе. Сейчас в Санкт-Петербурга нет пробок — впрочем, до часа пик еще 2 часа.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что утро в Ленинградской области могло стать туманным.