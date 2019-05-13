В Петербурге мировые звезды оперы высадят сирень

Новые кусты сирени появятся в сквере. Фото: Pixabay
Новые кусты сирени появятся в сквере. Фото: Pixabay

Сегодня, 13 мая, в полдень мировые звезды оперы высадят кусты сирени в сквере Елены Образцовой, который расположен на пересечении улицы Декабристов и Писарева.

В Санкт-Петербурге с 13 по 26 мая будет проходить международный фестиваль искусств «Елена». Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения известной российской оперной певицы Елены Образцовой.

В рамках фестиваля на нескольких значимых площадках города будут выступать звездны оперы мирового значение, в том числе Ильдар Абдразаков, Даниэла Скиллачи, Рамон Варгас. Также свои таланты покажут и молодые исполнители.

Сегодня в Санкт-Петербургской филармонии пройдет гала-концерт. Кроме того, в честь открытия фестиваля звезды оперы высадят сирень в сквере Елены Образцовой.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в Ботаническом саду открылся фестиваль японской культуры и сакуры.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Елена образцова опера фестиваль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Возможно ли в современном мире дышать чистым воздухом?
Интервал движения поездов на фиолетовой ветки увеличен
Беглов отчитается перед Заксобранием за себя и Полтавченко
Ракицкий поздравил Петербург и «Зенит» с чемпионством
В отношении водителя маршрутки возбудили уголовное дело
В Петербурге недовольный покупатель разнес мебельный магазин (видео)
Кремлю рассказали, где больше всего хотят нового губернатора
В Петербурге мировые звезды оперы высадят сирень