В Петербурге мировые звезды оперы высадят сирень

Сегодня, 13 мая, в полдень мировые звезды оперы высадят кусты сирени в сквере Елены Образцовой, который расположен на пересечении улицы Декабристов и Писарева.

В Санкт-Петербурге с 13 по 26 мая будет проходить международный фестиваль искусств «Елена». Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения известной российской оперной певицы Елены Образцовой.

В рамках фестиваля на нескольких значимых площадках города будут выступать звездны оперы мирового значение, в том числе Ильдар Абдразаков, Даниэла Скиллачи, Рамон Варгас. Также свои таланты покажут и молодые исполнители.

Сегодня в Санкт-Петербургской филармонии пройдет гала-концерт. Кроме того, в честь открытия фестиваля звезды оперы высадят сирень в сквере Елены Образцовой.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в Ботаническом саду открылся фестиваль японской культуры и сакуры.