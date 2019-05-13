В Смольном не отказали в строительстве элитного отеля в устье Смоленки

Устье реки Смоленки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева
Устье реки Смоленки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В настоящий момент правительство Санкт-Петербурга проводит переговоры с возможным застройщиком.

Оформление сделки может быть осуществлено уже в ближайшие дни. Однако ещё недавно депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга говорили о том, что указанной земле будет присвоен особый статус.

Тем не менее на месте «Театра Пугачевой» все же может появится отель, передает «Фонтанка» со ссылкой на слова вице-губернатора Эдуарда Батанова.

Ранее на этом месте планировалось построить «Театр Пугачевой», однако теперь речь идет о строительстве инвест-отеля.

Предположительно, новым подрядчиком будет компания ООО «Новые территории девелопмент».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов отчитается перед Заксобранием за себя и Полтавченко.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Депутаты ЗакСа застройка устье смоленки
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