Беглов отчитается перед Заксобранием за себя и Полтавченко

Это станет первым отчетом врио перед парламентом Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Это станет первым отчетом врио перед парламентом Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Макаров заявил, что на заседании в среду составят план для будущей совместной работы.

Беглов впервые отчитается перед депутатами парламента Санкт-Петербурга, сообщили в Заксобрании 13 мая. Глава Заксобрания Вячеслав Макаров назвал отчет действующего губернатора важным форматом общей работы исполнительной и законодательной властей Петербурга.

Отчет врио губернатора начнется в 11:00 в среду 15 мая. По мнению Макарова, на встрече Беглова и депутатов оценят результаты уже проделанной работы и составят план на будущее.

Беглов вступил в должность врио 3 октября 2018 года. До этого его пост занимал Полтавченко. Поскольку отчет врио губернатора будет посвящен именно итогам 2018 года, Беглову придется учесть и достижения своего предшественника.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Кремлю рассказали, каких губернаторов в России хотят поменять.