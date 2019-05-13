Кремлю рассказали, где больше всего хотят нового губернатора

Несколько губернаторов в Кремле уже лишили должности после опроса. Фото: pixabay.com

Несколько губернаторов в Кремле уже лишили должности после опроса. Фото: pixabay.com

Меньше всего хотят менять мэра жители Москвы.

Наиболее непопулярными губернаторами среди жителей своих регионов являются лидеры Севастополя, Архангельской области, Коми и Ингушетии, сообщает РБК 13 мая. Жители Москвы меньше всего хотят отставки Собянина.

В Кремле провели закрытые социальные опросы, и по результатам проверки своих должностей уже лишились несколько политиков. Например, из-за недовольства жителей с поста сняли Алексея Орлова, главу Калмыкии. Его полномочия заканчивались в сентябре, но он ушел в отставку 20 марта.

Меньше всего хотят менять лидеров в Москве, Тульской области, НАО, Тюменской области и других. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова нет ни в лидерах доверия жителей, ни в антирейтинге.

Ранее Gazeta.sPb сообщила,что Беглов уехал на встречу губернаторов России и Японии.