Беглов встретится в Москве с губернаторами Японии

Завтра к встрече глав субъектов РФ и префектур Японии присоединится Валентина Матвиенко.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправился в Москву, чтобы поучаствовать в совете губернаторов городов России и Японии, сообщили в Смольном. Он пройдет в понедельник 13 мая в Петровском путевом дворце.

Главы субъектов РФ и префектур Японии обменяются опытом управления. Ключевой темой станет гуманитарное сотрудничество России и Японии: страны обсудят, как они будут проводить обмены научными специалистами, студентами, артистами. Завтра к встрече присоединится бывший губернатор Санкт-Петербурга, а ныне глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сейчас в Японии 47 префектур. В Российской Федерации 85 субъектов — в том числе три города федерального значения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов поздравил “Зенит” с чемпионством и опубликовал “ВКонтакте” фотографии.