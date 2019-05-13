Южный может превратиться в очередной перегруженный спальный район

Градозащитник не уверен, что в Южном, когда его построят, рабочих мест будет хватать для всех. Фото: pixabay.com

Градозащитник не уверен, что в Южном, когда его построят, рабочих мест будет хватать для всех. Фото: pixabay.com

Город-спутник Южный еще не построен, однако споры около него идут постоянно. Градозащитник считает, новый населенный пункт всё же станет спальным районом, вопреки словам застройщика.

В ответ на интервью с генеральным директором ООО «Город-спутник Южный» Сергеем Хромовым в редакцию Gazeta.SPb написал градозащитник Павел Солодов, координатор движения «Гражданин Пушкин». Он не согласен со словами Сергея Хромова о том, что город-спутник Южный не станет очередным спальным районом.

Так, Павел Солодов отмечает: «Посмотрите официальные цифры: в Южном планируется построить столько жилья, что численность населения скорее всего превысит отметку в 200 тыс. человек. В России в среднем более 50% населения является трудоспособным. То есть в Южном более 100 тыс. человек будет нуждаться в работе. Господин Хромов заявляет, что в случае строительства учебного кампуса ИТМО Хайпарк, в Южном появится более 3,6 тыс. рабочих мест. На фоне общего количества жителей Южного – это ни о чем. Заявляемые Сергеем Хромовым цифры только подтверждают, что Южный на самом деле банальный спальный район, и 100 тыс. жителей Южного ежедневно будут стоять в пробках, чтобы утром попасть в Петербург на работу, а вечером вернуться в далекий Южный».

Также Павел Солодов замечает, что УК СТАРТ Девелопмент (собственник земли под новый город), реализуя проект Южного, ликвидировал «функционирующий легендарный племзавод «Лесное» с сотнями рабочих мест». По словам градозащитника, под угрозой существования находятся аэродром «Пушкин» и находящийся на его территории 20-ый авиаремонтный завод. «То есть по факту «СТАРТ Девелопмент» сокращает рабочие места, а не создает новые», – отмечает Павел Солодов.

В ответ на это в УК «СТАРТ Девелопмент» Gazeta.SPb сообщили: «Ещё в 2012 году Минсельхоз не продлил племзаводу «Лесное» статус племхозяйства и предприятие потеряло бюджетную субсидию. Предприятие, которое постепенно ветшало с 90-х годов, потеряло последнюю рентабельность и на момент покупки завода структурами «СТАРТ Девелопмент» находилось в плачевном, предбанкротном состоянии».

О том, что касается завода и аэродрома, в УК «СТАРТ Девелопмент» рассказали: «Никакой угрозы для завода и аэродрома не существует. Глиссада взлетно-посадочной полосы в Генплане специально оставлена в прежнем статусе и застраиваться не будет. Маяк, о котором тревожатся активисты, вымежеван и передан Министерству обороны. Застройщик находится в постоянном контакте с администрацией аэродрома».

Южный «изначально обречен на социальную катастрофу», считает Павел Солодов. Дело в том, отмечает градозащитник, что «планируемое число школ, детских садов и медицинских учреждений, о которых говорит Сергей Хромов, в проекте рассчитаны исходя из 134 тыс. жителей, а не из фактических 200 тыс. человек. По аналогии с Шушарами и Славянкой, вся социальная нагрузка от Южного, неизменно ляжет на соседние районы, и в первую очередь на сам Пушкин, только уже в гораздо большем масштабе».

Павел Солодов замечает, что «по соглашению между правительством города и «СТАРТ Девелопмент», всю социальную инфраструктуру на территории Южного, должен построить город за бюджетные деньги. То есть если школы и сады не появятся вовсе – застройщик в этом виноват не будет».

В УК «СТАРТ Девелопмент» Gazeta.SPb рассказали, что всего на территории города-спутника Южный будет проживать 134 тыс. человек. «Будет создано не менее 50 тыс. новых рабочих мест, из них, 12 тыс. рабочих мест будет создано в рамках ИТМО Хайпарк», — добавили в УК «СТАРТ Девелопмент».

В любом случае, пока город-спутник Южный ещё не построен, говорить о том, как на самом деле будут обстоять дела с численностью населения, с обеспеченностью социальной инфраструктурой и с рабочими местами, рано. Хочется верить, что стороны – застройщик и градозащитники – услышат друг друга, а значит, смогут решить проблему.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что поселок Александровская против города спутника Южный.