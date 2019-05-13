Отопительный сезон в Санкт-Петербурге завершился

Периодическое протапливание в Петербурге началось 26 апреля. Фото: pixabay.com
Периодическое протапливание в Петербурге началось 26 апреля. Фото: pixabay.com

Температура достигла среднесуточного показателя в +10 градусов.

В Санкт-Петербурге закончился отопительный сезон: сегодня в понедельник 13 мая в комитете по энергетике заявил, что прекращают подачу горячей воды в батареи.

Температура воздуха достигла среднесуточного показателя в +10 градусов. В комитете учли, что в ближайшее время температура уже не упадет, как это случилось на майские праздники 2019-го. Сейчас в Санкт-Петербурге +17 градусов.

До начала нового отопительного сезона — он начнется осенью — сотрудникам компаний предстоит проверить источники энергии и провести испытания теплосетей.

В этом году на периодическое протапливание батареи перевели 26 апреля. Отопительный сезон 2017/2018 года закончился 10 мая.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге откроют четыре новые котельные к 1 сентября.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
батареи завершение отопительный сезон отопление погода тепло
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Укусы клещей отправили в Боткинскую больницу около 400 пострадавших
МВД опровергло информацию о заложниках в гимназии Казани
Южный может превратиться в очередной перегруженный спальный район
Отопительный сезон в Санкт-Петербурге завершился
Прокуратура нашла нарушения в работе трех застройщиков в Пушкинском районе
Житель Петербурга украл коробки с тунцом на 6,5 тысяч рублей
Экологические службы в Петербурге ограничили прихожанам доступ в церковь ...
Историческая зона и безымянный проезд в Петербурге получил названия