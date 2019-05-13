В канун Нового года сотрудник украл 740 тысяч рублей из сейфа директора «Эксполюкс»

Сейф был вскрыт с помощью стамески. Фото: flickr.com
Сейф был вскрыт с помощью стамески. Фото: flickr.com

В ночь с 27 на 28 декабря прошлого года подсудимый пробрался в кабинет своего бывшего работодателя, являющегося директором ООО «Эксполюкс».

Кабинет находился на втором этаже в здании, которое расположено на 5 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Обвиняемый вскрыл сейф с использованием стамески и тайно похитил денежные средства. Он украл 740 тысяч рублей.

Василеостровский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, которое предусмотрено статьей «Кража с незаконным проникновением в помещение в крупном размере», сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Подсудимый признан виновным, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев колонии общего режима. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура нашла нарушения в работе трех застройщиков в Пушкинском районе.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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