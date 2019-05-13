Прокуратура нашла нарушения в работе трех застройщиков в Пушкинском районе

Застройщики не предоставляли необходимую информацию. Фото: Pixabay
Застройщики не предоставляли необходимую информацию. Фото: Pixabay

Прокуратура Пушкинсокго района проверила деятельность компаний ООО «Висбалт», ООО «Специализированный застройщик «Пушкинский», ООО «Ареал».

Данные организации специализируются на строительстве многоквартирных жилых домов на территории Пушкинского района.

В ходе проверки было обнаружено, что указанные компании не публиковали необходимую информацию в единой системе жилищного строительства, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Застройщик, которые привлекает деньги дольщиков, обязан предоставлять свободный доступ к информации о строительстве. Это контролируется в связи с постановление правительства РФ.

Прокуратура района внесла в адрес организаций представление об устранении найденных нарушений. Материалы проверки были переданы в Комитет по строительству. Там будет решаться вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по решению прокуратуры будут устранены нарушения содержания животных в приюте.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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