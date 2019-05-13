«Газпром Арена» зафиксировала новый рекорд посещаемости

Такое на домашнем матче впервые за 35 лет. Фото: https://twitter.com/gazprom_arena

Такое на домашнем матче впервые за 35 лет. Фото: https://twitter.com/gazprom_arena

Прошлый рекорд был всего на 27 человек меньше и зафиксирован осенью 2018 года.

На первый патч петербургского футбольного клуба «Зенит» в статусе чемпиона РПЛ собралось посмотреть 61 494 человека.

Эта рекордная цифра была зафиксирована на матче «Зенита» с московским ЦСКА. Сине-бело-голубы не собирали такого количества болельщиков на одном матче уже 35 лет.

Предыдущий рекорд «Газпром Арены» был установлен второго сентября прошлого года, когда на матч «Спартака» пришло 61 467 человек.

В воскресенье, «Зенит» одержал победу над ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.

Среднее количество посетителей матчей, которые проходили в рамках чемпионата РПЛ, составило 47 983 человека.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский футбольный клуб «Зенит» безоговорочно победил ЦСКА и получает заслуженный кубок.