«Газпром Арена» зафиксировала новый рекорд посещаемости

Прошлый рекорд был всего на 27 человек меньше и зафиксирован осенью 2018 года.
На первый патч петербургского футбольного клуба «Зенит» в статусе чемпиона РПЛ собралось посмотреть 61 494 человека.
Эта рекордная цифра была зафиксирована на матче «Зенита» с московским ЦСКА. Сине-бело-голубы не собирали такого количества болельщиков на одном матче уже 35 лет.
Предыдущий рекорд «Газпром Арены» был установлен второго сентября прошлого года, когда на матч «Спартака» пришло 61 467 человек.
В воскресенье, «Зенит» одержал победу над ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.
Среднее количество посетителей матчей, которые проходили в рамках чемпионата РПЛ, составило 47 983 человека.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский футбольный клуб «Зенит» безоговорочно победил ЦСКА и получает заслуженный кубок.