Движение на Рубинштейна будет перекрыто из-за юридического форума

Улица Рубинштейна на участке от Невского проспекта до переулка Щербакова будет пешеходной с 8:00 часов утра 16 мая до 8:00 часов утра 17 мая.

Движение будет перекрыто в связи с проведением 9-го Петербургского Международного юридического форума.

Кроме того, в связи с проведением форума, будет перекрыт проезд транспортных средств по Певческому проезду. Данный участок дороги будет пешеходным с 5:00 часов утра 15 мая до конца дня 17 мая, сообщили Gazeta.SPb в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Также на данных улицах будет запрещена парковка автомобилей. Оставлять свои машины нельзя будет ещё на нескольких улицах:

с 12:00 14 мая до 8:00 19 мая по нечетной стороне набережной реки Мойки (от Невского проспекта до Певческого проезда),

с 7:00 15 мая до 7:59 16 мая парков будет запрещена на улице Рубинштейна (от Невского проспекта до переулка Щербакова),

с 7:00 15 мая до 8:00 17 мая — Графский переулок (от улицы Рубинштейна до набережной реки Фонтанки).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Ночь музеев» в метро Петербурга выйдет ретросостав поездов.