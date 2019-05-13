Бывший замдиректора ФСИН России пойдет под суд из-за взятки

Уголовное дело с утвержденным обвинением передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу закончило расследование по уголовному делу относительно бывшего заместителя директора ФСИН РФ Николая Баринова, сообщили Gazeta.SPb в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, в то время, когда Баринов занимал должность замдиректора ФСИН РФ, с 22 ноября 2007 года по 28 августа 2008 года незаконно получил крупную сумму денег.

Установлено, что обвиняемый получал взятки при личных встречах на перроне Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Деньги ему были переданы от генеральных директоров двух строительных фирм Петербурга, которые были задействованы при строительстве СИЗО на 4 тысячи мест, для получения от Баринова общего покровительства и попустительства по службе. Данный объект строился в рамках выполнения госконтракта.

Общая сумма взятки составила не менее 44 миллионов 100 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что УФАС Петербурга приостановил аукцион на закупку 37 автобусов.