УФАС Петербурга приостановил аукцион на закупку 37 автобусов

Рассмотрение жалобы будет проводиться 16 мая. Фото: www.avtobus.spb.ru
Рассмотрение жалобы будет проводиться 16 мая. Фото: www.avtobus.spb.ru

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) поставило на паузу конкурс, который проводит «Пассажиравтотранс», на закупку новых автобусов.

Причиной этому послужила жалоба от компании ООО «Авто», которая сообщила, что в техническом задании под требования подходит продукция только одного производителя.

Представители компании утверждают, что для закупки подходит исключительно автобус модели Волгабас-6271. Однако в ГУП «Пассажиравтотранс» опровергают обвинение.

«Пассажиравтотранс» проводил конкурс на поставку 37 автобусов при начальной, то есть максимальной, стоимости договора на сумму более 760 миллионов рублей.

Как сообщили в Санкт-Петербургском УФАС, рассмотрение вышеуказанной жалобы будет проводиться в четверг, 16 мая, в 15:00 часов дня в ходе открытого заседания.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в канун Нового года сотрудник украл 740 тысяч рублей из сейфа директора «Эксполюкс».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авто СПб ГУП «Пассажиравтотранс» уфас
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УФАС Петербурга приостановил аукцион на закупку 37 автобусов
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