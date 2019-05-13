УФАС Петербурга приостановил аукцион на закупку 37 автобусов

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) поставило на паузу конкурс, который проводит «Пассажиравтотранс», на закупку новых автобусов.
Причиной этому послужила жалоба от компании ООО «Авто», которая сообщила, что в техническом задании под требования подходит продукция только одного производителя.
Представители компании утверждают, что для закупки подходит исключительно автобус модели Волгабас-6271. Однако в ГУП «Пассажиравтотранс» опровергают обвинение.
«Пассажиравтотранс» проводил конкурс на поставку 37 автобусов при начальной, то есть максимальной, стоимости договора на сумму более 760 миллионов рублей.
Как сообщили в Санкт-Петербургском УФАС, рассмотрение вышеуказанной жалобы будет проводиться в четверг, 16 мая, в 15:00 часов дня в ходе открытого заседания.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в канун Нового года сотрудник украл 740 тысяч рублей из сейфа директора «Эксполюкс».