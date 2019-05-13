В Петербурге безнесменша получила условный срок за организацию притона

Также женщине предстоит два года испытательного срока. Фото: pixabay

Также женщине предстоит два года испытательного срока. Фото: pixabay

Суд приговорил петербурженку к полутора годам условного срока за организацию и содержание борделя в центре города.

Как сообщает прокуратура, начале этого года женщина организовала с группой неизвестных притон, дабы получать прибыль от проституции.

Гражданка арендовала помещение и открыла там свой бизнес – проще говоря, публичный дом. Когда все уже было поставлено на поток, бизнесменша приняла на работу администратора, который должен был отвечать на телефонные звонки, отвечать за логистику, брать плату с клиентов заведения. Также в обязанности администратора входили ведение строгой отчетности, выдача зарплаты девушкам и их охране.

В ходе судебных слушаний обвиняемая в организации притона полностью признала свою вину. Её приговорили к полутора годам лишения свободы. Правда, условно и с испытательным сроком на два года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пассажир петербургской подземки пошутил про бомбу в рюкзаке и “нашутил” уголовное дело.