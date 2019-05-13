Новые вестибюли и входы для станций «Василеостровской» и «Балтийской» откроют в 2025 году

Новые вестибюли обойдутся в 90 млн. Фото: pixabay
Новые вестибюли обойдутся в 90 млн. Фото: pixabay

Для открытия новых вестибюлей в петербургском метрополитене придется потратить около 90 миллионов рублей на каждый вход.

В метро Санкт-Петербурга на станциях «Балтийская» и «Василеостровская» построят вторые вестибюли. По предварительным данным их строительство закончится в период с 2021—2025 годы, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

На «Балтийской» новый вестибюль власти хотят разместить недалеко от пересечения набережной Обводного канала и Измайловского бульвара. А на «Василеостровской» новый вестибюль, скорее всего, появится на 11-й линии Васильевского острова.

Такие меры предприняты из-за постоянного роста пассажиропотока. Заявки подрядчиков будут принимать до конца мая, а рассматривать до 13 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Ночь музеев» в метро Петербурга выйдет ретросостав поездов. В ретросоставе четыре восстановленных с 1960-х годов вагона.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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