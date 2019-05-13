Сборная России безоговорочно победила сборную Чехии

Матч закончился со счетом 3:0.

Встреча двух команд состоялась сегодня, 13 мая, в Словакии в рамках чемпионата мира по хоккею. Это – уже третий соперник, которого смогла побороть наша команда.

Первую шайбу в ворота чехов забросил Сергей Андронов – он открыл счет на 13-й минуте. Следом отличился Никита Гусев на 32-й минуте и Никита Зайцев на 60-й. Сборная Чехии так ни разу и не смогла удачно атаковать ворота российских спортсменов и все благодаря в том числе усилиям вратаря Андрею Васильевскому.

Напоминаем, что до этого сборная России разгромила норвежцев со счетом 5:2 и австрийцев со счетом 5:0. Сейчас хоккеисты занимают первое место в группе «В». В следующий раз наша сборная выйдет на лед против Италии 15 мая.

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