В Приморском районе открыли сквер им. Льва Мациевича

Сквер открыли в память об истории Комендантского аэродрома. Фото: https://www.gov.spb.ru
Сквер открыли в память об истории Комендантского аэродрома. Фото: https://www.gov.spb.ru

Власти благоустроили его в рамках концепции «Город удобный для жизни».

Торжественная церемония состоялась сегодня, 13 мая. Зеленая зона для прогулок появилась на улице Аэродромной между домами 11 и 13. Сквер назвали в честь летчика Льва Мациевича, так как Приморский район считается «колыбелью российской авиации», передает слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского издание Невские Новости. Политик отметил, что в сквере можно будет не только гулять и отдыхать, но также изучать историю создания российской авиации. Благодаря зеленой зоне удастся приобщить горожан к теме.

Напоминаем, что сквер появился на месте первого аэродрома.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что активисты отстояли сквер в Кузнечном переулке. Там хотели построить новый Музей Достоевского, но пока что этот проект решили отложить на время – на этом настоял врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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