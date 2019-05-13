В Приморском районе открыли сквер им. Льва Мациевича

Власти благоустроили его в рамках концепции «Город удобный для жизни».

Торжественная церемония состоялась сегодня, 13 мая. Зеленая зона для прогулок появилась на улице Аэродромной между домами 11 и 13. Сквер назвали в честь летчика Льва Мациевича, так как Приморский район считается «колыбелью российской авиации», передает слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского издание Невские Новости. Политик отметил, что в сквере можно будет не только гулять и отдыхать, но также изучать историю создания российской авиации. Благодаря зеленой зоне удастся приобщить горожан к теме.

Напоминаем, что сквер появился на месте первого аэродрома.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что активисты отстояли сквер в Кузнечном переулке. Там хотели построить новый Музей Достоевского, но пока что этот проект решили отложить на время – на этом настоял врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.