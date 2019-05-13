Гостиницу «Резиденция Дашковой» продают за 750 млн рублей

Продавец уверяет, что отель всегда заполнен жильцами.

Об объявлении стало известно сегодня, 13 мая. Его разместили на сайте «Авито» от лица агентства «Магазин квартир». Уточняется, что продается трехзвездочная гостиница на Галерной улице в Санкт-Петербурге, которая включает четыре корпуса. В отеле 79 номеров, которые, по словам продавца, всегда нарасхват. Почему в таком случае владелец хочет попрощаться с «Резиденцией Дашковой».

Уточняется, что фасад здания не тронут и существует в том виде, в котором был задуман архитектором. Будущему хозяину отеля предлагают «каретные» на первом этаже превратить в ресторан, а во внутреннем дворе сделать летнюю террасу.

За готовый бизнес просят 750 миллионов рублей. Непонятно, есть ли уже желающие приобрести здания.

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