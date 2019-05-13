В Ленобласти создадут первый природный парк за последние 20 лет

Зеленая зона необходима Всеволожскому району. Фото: Pixabay.com
Зеленая зона необходима Всеволожскому району. Фото: Pixabay.com

«Токсовский» появится во Всеволожском районе региона.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Он отметил, что Всеволожский район является одним из самых густонаселенных в регионе, где проживают почти полмиллиона человек. Ему необходима зеленая зона для улучшения экологической обстановки.

«Парк «Токсовский» станет 47-й особо охраняемой природной территорией (ООПТ) региона и вторым природным парком в области»,

— передает слова эксперты РИА Новости. Он также уточнил, что первый парк, «Вепский», открыли в далеком 1999 году.

Создание «Токсовского» поспособствует сохранению редких видов растений и животных, а также поможет развивать туризм.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Приморском районе открыли сквер им. Льва Мациевича. В сквере петербуржцам расскажут об истории отечественной авиации.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Всеволожский район ленинградская область парк
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