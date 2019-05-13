В Ленобласти создадут первый природный парк за последние 20 лет

«Токсовский» появится во Всеволожском районе региона.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Он отметил, что Всеволожский район является одним из самых густонаселенных в регионе, где проживают почти полмиллиона человек. Ему необходима зеленая зона для улучшения экологической обстановки.

«Парк «Токсовский» станет 47-й особо охраняемой природной территорией (ООПТ) региона и вторым природным парком в области»,

— передает слова эксперты РИА Новости. Он также уточнил, что первый парк, «Вепский», открыли в далеком 1999 году.

Создание «Токсовского» поспособствует сохранению редких видов растений и животных, а также поможет развивать туризм.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Приморском районе открыли сквер им. Льва Мациевича. В сквере петербуржцам расскажут об истории отечественной авиации.